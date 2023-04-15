Мужчину задержали за групповое изнасилование женщины в Петербурге спустя 15 лет

Насильник и грабитель попался в метро Петербурга спустя 15 лет Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который обвиняется в групповом изнасиловании. Само преступление произошло еще более 15 лет назад, однако поймать виновного удалось только сейчас. Об этом 15 апреля 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 20 октября 2007 года мужчина, находясь у дома 120 на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге, вместе со своими подельниками, напал на женщину. Угрожая своей жертве, мужчины изнасиловали несчастную, после чего ограбили, - рассказал источник.

14 апреля 2023 года в 6:30 часов утра сотрудники полиции в вестибюле станции метро «Ленинский проспект» по подозрению в данном изнасиловании задержали 49-летнего мигранта, который все эти годы находится в федеральном розыске. В отношении него возбуждены три уголоввых дела.

Подозреваемого отправили в отделение полиции, чтобы передать инициатору розыска.