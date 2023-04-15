Мужчина развратил 12-летнюю девочку на школьном стадионе под Петербургом

Житель Кировска развратил на стадионе 12-летнюю школьницу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция проводит проверку заявления о случае педофилии. Стало известно, что взрослый мужчина развратил 12-летнюю девочку, причем сделал он это днем на школьном стадионе. О случившемся 15 апреля 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В полдень 14 апреля в полицию города Кировск в Ленобласти позвонила 40-летняя женщина. Она рассказала, что двумя днями ранее, примерно с половину третьего дня неизвестный мужчина, находясь на территории школьного стадиона, расположенного в городе Кировске на бульваре Партизанской Славы, совершил развратные действия в отношении ее 12-летней дочери, - рассказал источник.

Спустя всего несколько часов после заявления, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель. Подозреваемого опросили и пока что отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.