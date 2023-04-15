«Снежные» пункты Петербурга завершат работу 16 апреля

16 апреля «снежные» пункты Петербурга завершают работу в этом сезоне и уходят на межсезонное обслуживание Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на то, что ночами в Санкт-Петербурге еще бывают заморозки, в городе закончился зимний сезон. "Водоканал" сообщил о том, что 16 апреля 2023 года "снежные" пункты города завершают работу. В это году на них приняли и растопили более 2 миллионов кубометров снежных масс. Об этом рассказали на предприятии.

- После завершения приема снега работа не остановится. На сооружениях будут проведены регламентные работы по очистке песколовок и снегоплавильных камер от песка, камней и мусора, которые поступают вместе со снегом, - рассказали в "Водоканале".

После того, как работа непосредственно со снегом закончится, специалисты также проверят и прочистят камеры, отремонтируют и покрасят их.

На стационарных снегоприемниках, где плотный снег лежит горами, специалисты будут его рыхлить, чтобы ускорить процесс таяния.