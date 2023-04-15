Движение перекрыли на внутреннем кольце КАД Петербурга на три дня с 15 апреля

На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Софийской улицей и Пулковским шоссе перекроют одну полосу движения Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге продолжается генеральная уборка после зимы. 15 апреля 2023 года дорожники перекрыли движение на Кольцевой автодороге, чтобы убрать смет, собранный в разделительной полосе. Работы будут идти в течение трех дней на участке между развязками с Софийской улицей и Пушковским шоссе. Об этом рассказали в Федеральном казенном учреждении Упрдор "Северо-Запад".

- В связи с уборкой смета в разделительной полосе трассы с 15 по 18 апреля будет перекрыта для проезда транспорта четвертая полоса на участке внутреннего кольца КАД с 60 по 68 километр. По трем остальным полосам, для безопасности рабочих и участников движения, будет ограничена скорость до 50 километров в час, - сообщили дорожники.

Работы по уборке будут вестись и днем, и ночью в две смены. О всех возможных изменениях будут размещать сообщения на специальных информационны табло.