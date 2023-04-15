7-летний мальчик погиб в перевернувшейся на дороге машине в садоводстве под Петербургом

Полиция устанавливает детали смертельного ДТП под Пикалево, в котором погиб мальчик Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В одном из садоводств Санкт-Петербурга маленький ребенок погиб в ДТП с перевернувшейся машине, которая ехала по одной из линий. ЧП произошло днем в субботу, 15 апреля 2023 года, в Бокситогорском районе Ленинградской области. За рулем машины был отец мальчика. Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- В 15 часов дня 33-летний мужчина с семилетним ребенком ехали в машине "ВАЗ" по 10-й линии садоводства Вторые сады, возле города Пикалево. Водитель по какой-то причине не справился с управлением и автомобиль перевернулся, - рассказали в полиции.

В итоге мальчик получил очень много травм и скончался на месте аварии. Был ли ребенок пристегнут в машине и сидел ли в специальном кресле, не сообщается. О состоянии отца также ничего не говорится.

Полиция проводит проверку. Устанавливаются детали происшествия.