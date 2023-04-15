Средняя зарплата на промышленных предприятиях Петербурга составила 86 тысяч рублей

На промышленных предприятиях Санкт-Петербурга активно растет спрос на сотрудников, в частности на выпускников колледжей. Высокий спрос на специалистов у предприятий в сфере радиоэлектроники, судостроения, машиностроительного комплекса, фармацевтического кластера, Росатома, Ростеха и многих других. А средняя зарплата у специалистов составляет более 80 тысяч рублей. Об этом 14 апреля 2023 года сообщил вице-губернатор города Кирилл Пляков.

- Средняя зарплата на промышленных предприятиях - 86 тысяч рублей. На предприятиях оборонно-промышленного комплекса — 93 тысячи рублей, в конструкторских бюро сферы судостроения — 190 тысяч рублей, - рассказал вице-губернатор.

Предприятия объединяются с колледжами и помогают выпускникам трудоустраиваться. За последнее время более 200 предприятий города пригласили на стажировку более 4 тысяч учащихся профильных колледжей.