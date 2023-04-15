Мужчина спас тонущую в ледяном пруду собаку в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге мужчина спас собаку, которая тонула в ледяном проду. Все произошло в парке Серебряный пруд в Выборгском районе города. Люди гуляли, когда заметили, что собака начала бегать за птицами, выбежала на остатки тонкого льда на озеро и провалилась. Выбраться животное самостоятельно не могло и еле держалось за край льдинки, замерзая от холода. Мимо проходил парень, который сразу же бросился на помощь собаке. Об этом 15 апреля 2023 года очевидцы рассказали в социальной сети.

- Мужчина, спасая тонущую собаку в пруду в парке Серебряный пруд, не стал искать легких путей, поплыл в одежде, - рассказали очевидцы.

Добравшись до животного, он взял его на руки и вынес на берег. Оказавшись на суше пес приободрился и радостно побежал. А парень просто выжал куртку и отправился дальше по своим делам.