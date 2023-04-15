В ночь на Пасху в Петербурге похолодает до нуля градусов

В ночь на Пасху в Петербурге температура опустится до нуля градусов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ночь с 15 на 16 апреля 2023 года православные верующие отметят светлый праздник Пасха. Многие жители Санкт-Петербурга отправятся на богослужение в храмы. Но перед этим рекомендуется одеться потеплее, так как погода ночью будет холодной. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

- Температура ночь в Санкт-Петербурге опустился до нуля, плюс 2 градусов. Дождя не будет, - сообщили синоптики.

Днем в городе потеплеет до 10-12 градусов выше нуля, но на побережье Финского залива будет куда прохладнее - всего плюс 7 градусов. Ожидается переменная облачность, без дождей. Ветер юго-восточный, восточный от слабого, до более сильных порывов.

Следующая неделя будет такой же прохладной, в отдельные дни до плюс 13 градусов, но ночами все еще стоит ожидать заморозки.