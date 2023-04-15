Пасхальное богослужение началось в Казанском соборе Петербурга

Богослужение в честь Пасхи началось в Казанском соборе Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Казанском соборе Санкт-Петербурга началось пасхальное богослужение. Православные верующие города начали собираться в храме еще с вечера 15 апреля 2023 года. К 21 часам в храме завершилось освящение яиц и куличей.

- Божественную литургию в честь Пасхи в Казанском соборе возглавляет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, - сообщили ранее в пресс-службе епархии.

В 23:15 часов началась Полунощница. После этого состоится Крестный ход. Для этого несколько улиц вокруг Казанского собора перекрыли. А вслед за этим в полночь начнется Пасхальная утренняя, Божественная литургия.

Напомним, что праздничные богослужения в честь Пасхи проходят во всех православных храмах Северной столицы.