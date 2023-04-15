Похороны актрисы дубляжа Елены Шульман, погибшей в ДТП с троллейбусом, прошли в Железноводске

Актрису Елену Шульман, погибшую в ДТП в Петербурге, похоронили в Железноводске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

15 апреля 2023 года прошли похороны актрисы дубляжа Елены Шульман. Артистку похоронили на родине, в городе Железноводске Красноярского края. Об этом spb.kp.ru рассказали коллеги актрисы.

- Друзья, Лену похоронили сегодня в Железноводске. Мама и Оля держатся, ребята тоже. Уже дома, - рассказали друзья актрисы.

Сначала в Железноводске состоялось гражданское прощание, после отпевание, а из церкви Елену проводили в последний путь к месту похорон. Могила артистки находится на Центральной аллее.

Напомним, что 7 апреля актриса на мгновение вышла на проезжую часть, чтобы обойти людей на остановке общественного транспорта в Петербурге. В этот момент она попала под колеса подъезжающего троллейбуса. Спустя пару дней Шульман скончалась в реанимации, всего за день до своего 54-го дня рождения.