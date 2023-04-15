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НовостиОбщество15 апреля 2023 19:05

Похороны актрисы дубляжа Елены Шульман, погибшей в ДТП с троллейбусом, прошли в Железноводске

Прощание с артисткой состоялось 15 апреля
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Актрису Елену Шульман, погибшую в ДТП в Петербурге, похоронили в Железноводске

Актрису Елену Шульман, погибшую в ДТП в Петербурге, похоронили в Железноводске

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

15 апреля 2023 года прошли похороны актрисы дубляжа Елены Шульман. Артистку похоронили на родине, в городе Железноводске Красноярского края. Об этом spb.kp.ru рассказали коллеги актрисы.

- Друзья, Лену похоронили сегодня в Железноводске. Мама и Оля держатся, ребята тоже. Уже дома, - рассказали друзья актрисы.

Сначала в Железноводске состоялось гражданское прощание, после отпевание, а из церкви Елену проводили в последний путь к месту похорон. Могила артистки находится на Центральной аллее.

Напомним, что 7 апреля актриса на мгновение вышла на проезжую часть, чтобы обойти людей на остановке общественного транспорта в Петербурге. В этот момент она попала под колеса подъезжающего троллейбуса. Спустя пару дней Шульман скончалась в реанимации, всего за день до своего 54-го дня рождения.