Температура воздуха прогреется до 12 градусов в Пасху в Петербурге

Температура воздуха поднимется до 12 градусов в Пасху. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 16 апреля, в Северной столице отмечают православный праздник Пасхи. Несмотря на всеобщую радость и благоговение, погода лишь немного решила порадовать жителей города на Неве. Как стало известно, температура воздуха в Петербурге прогреется до плюс 12 градусов, а в Ленобласти – до плюс 13. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале.

– Ветер юго-восточный от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 771 миллиметров ртутного столба, – рассказал метеоролог.

Специалист также подчеркнул, что подобный показатель выше нормы. К слову, синоптик обещал, что новая неделя начнется с еще более жарких температур – воздух прогреется в диапазоне от плюс 12 до плюс 14 градусов. Осадков, как сообщил эксперт также не предвидится.