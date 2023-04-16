Рейс Петербург - Евпатория станет ежедневным с 27 апреля 2023 года

Поезд из Петербурга в Евпаторию будет ежедневным. Фото: t.me/tavria_train

Первый регулярный рейс из туманного Петербурга в солнечную Евпаторию отправится уже 27 апреля. При этом, как сообщает компания-перевозчик, поезд в данном направлении будет курсировать ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд сервис экспресс».

– Поезд № 179/180 «Таврия» из Евпатории в город на Неве впервые отправится 29 апреля, – уточнили в пресс-службе.

Точное время отправления регулярного рейса также появилось на сайте транспортной компании. Известно, что из Северной столицы выезжать состав будет в 19:16, а пребывать в Евпаторию – через день в 13:50. Обратный путь поезд начнет в 17:55 и снова окажется в Петербург спустя чуть больше суток. Транспорт проедет через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону. Напомним, в прошлом году поезд курсировал через день.