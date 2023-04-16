Двоих мужчин задержали по подозрению в изнасиловании 20-летней студентки в Петербурге

20-летнюю студентку изнасиловали в Петербурге. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

15 апреля около пяти часов утра в полицию Пушкинского района поступила информация об изнасилованной 20-летней студентки. Ранее девушка обращалась на пункт взимания платы 668 километра трассы М-11, где мужчины высадили ее после того, как надругались. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

– Между девятью часами вечера и первым часом ночи жительница одной из южных республик отдыхала в ночном клубе, расположившемся на площади Конституции. Оттуда ее друзья вызвали ей такси, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Но с таксистом пассажирка расплатиться не смогла. Тогда на участке КАД, как выяснили следователи, в направлении Мурино водитель высадил ее и уехал. По словам девушки, она не помнит точно, когда оказалась в автомобиле, из-за алкоголя в крови. Как выяснили следователи, неизвестный вывез студентку на пустырь у дома на Московском шоссе, надругался и после оставил у пункта взимания платы.

Сотрудники ДПС нашли автомобиль по ориентировке. В машине находились 35-летний гражданин одного из закавказских государств и 43-летний житель Ростовской области. Обоих задержали. По факту происшествия возбудили уголовное дело. Предположительно, насильнику грозит до шести лет лишения свободы.