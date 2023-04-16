Пьяный рабочий расстрелял дверь одного из предприятий Петербурга

Пьяный рабочий расстрелял дверь одного из цехов. Фото: Артем КИЛЬКИН

14 апреля около половины десятого вечера в отдел полиции Невского района Северной столицы обратился представитель гендиректора одного из предприятий Петербурга. Как выяснилось, на территории фабрики пьяный 31-летний рабочий устроил стрельбу из травматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Помощник главы предприятия рассказал, что на улице Профессора Качалова, а именно на территории завода слышна стрельба, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Получив сообщение, правоохранители оперативно прибыли на место происшествия. Там они задержали пьяного стрелка, активно пытавшегося расстрелять дверь одного из цехов. Сотрудники полиции изъяли у мужчины пистолет модели МP-80-13T, гильзу и четыре металлических шарика. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении правонарушителя.