15-летняя школьница пострадала в ДТП с самосвалом на КАДе в Петербурге

15-летнюю школьницу госпитализировали в состоянии средней тяжести после ДТП с самосвалом. Фото: Олег ЗОЛОТО

15 апреля около восьми часов вечера на 14-м километре КАД произошло серьезное ДТП. Как стало известно, 26-летний водитель грузового самосвала SHACMAN, двигаясь по внутреннему кольцу, наехал на впереди идущий автомобиль модели Nissan-Leaf. В результате столкновения пострадала 15-летняя девушка, находящаяся в легковой машине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

– Грузовым транспортом управлял 26-летний житель республики Ингушетия, а за рулем Nissan-Leaf находился мужчина 49-ти лет, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Несовершеннолетнюю в сопровождении родителя госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести. К слову, водителя самосвала только в период с 2022 по 2023 целых семь раз привлекали к административной ответственности. По факту ДТП правоохранители проводят проверку и устанавливают детали случившегося.