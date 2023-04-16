Вход на станцию «Ломоносовская» закрыли на 10 минут в воскресенье 16 апреля

Вход на станцию «Ломоносовская» временно закрыли. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иногда даже в самые светлые и позитивные дни что-то может пойти не по плану. Так и случилось со станцией метро «Ломоносовская» в воскресенье 16 марта. Вход в подземку закрыли в 16:19 на десять минут из-за внеплановой остановки эскалатора. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена Петербурга.

– Уважаемые пассажиры, метрополитен просит пользоваться соседними станциями «Елизаровская» и «Пролетарская», – обратились к жителям города в пресс-службе организации.

Конечно, специалисты метрополитена оперативно решили проблему. К 16:26 станция уже вернулась в нормальный режим работы, а все петербуржцы спокойно смогли продолжить празднование по изначально запланированному маршруту.

Ранее spb.kp.ru писала, что семь станций метро Петербурга закроют на капремонт с 2023 по 2027 год. Например, станция метро "Фрунзенская" уйдет на реконструкцию с конца этого года.