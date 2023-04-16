Мигрант пытался изнасиловать 13-летнюю девочку в Ленобласти

Мигрант-извращенец пытался изнасиловать 13-летнюю девочку. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вечером, 14 апреля, мигрант-педофил напал на 13-летнюю девочку, пытаясь надругаться над над ней. Сейчас на мужчину завели уголовное дело, а его самого задержали. Об этом сообщили в АН «Оперативное прикрытие».

– В отделение полиции обратилась мать пострадавшей. Со слов дочери, в начале десятого вечера у одного из домов на Советской улице на девочку напал неизвестный, – добавили в агентстве.

Испуганный ребенок сразу рассказал обо всем родительнице. Со слов подростка, извращенец применил к ней физическую силу и совершил насильственные действия сексуального характера. В тот же вечер родители отвезли девочку в Рощинскую больницу. У 13-летнего ребенка врачи обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы мягких тканей. Пострадавшей оказали необходимую помощь и отпустили домой долечиваться.

Полиция отреагировала немедленно: подозреваемого задержали по горячим следам. Как выяснилось, нападавший – гражданин одной из стран СНГ. В Ленобласть мигрант приехал, чтобы подзаработать денег.