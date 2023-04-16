СК выясняет причину смерти актера Вадима Волкова из «Улиц разбитых фонарей», сбитого самокатчиком в Петербурге

СК выясняет причину смерти актера Вадима Волкова. Фото: vk.com/mtfontanka

В кончине 60-летнего Вадима Волкова, известного зрителям по культовому сериалу «Улицы разбитых фонарей», могут обвинить пьяного водителя самоката. Как выяснилось, незадолго до смерти артиста, 18-летний нетрезвый парень наехал на артиста на кикшеринге. Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Петербургу проверить обстоятельства гибели актера и немедленно возбудить уголовное дело, если определят виноватого. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета.

– Информация о возможной причине смерти артиста появилась в социальных сетях, – уточнили в ведомстве.

Также в пресс-службе еще раз напомнили о том, что электросамокаты стали источниками повышенной опасности для самих водителей и прохожих. Напомним, о смерти Вадима Волкова сообщил Молодежный театр на Фонтанке, но обстоятельства смерти известного актера в учреждении не уточнили.

Ранее spb.kp.ru писала, что скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы».