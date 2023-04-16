Фонтан кипятка хлынул из прорванной трубы в окна квартир на 5-й Советской улице в Петербурге

Кипяток хлынул из прорванной трубы в окна квартир на 5-й Советской улице. Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на общую атмосферу умиротворения в праздник, 16 апреля в Петербурге не обошлось без происшествий. Так, на пятой Советской улице у 21-го дома прорвало коммунальную трубу. Фонтан из кипятка хлынул во все стороны, дотягиваясь до окон жилых квартир. Очевидцы сразу сообщили об аварии в теплосеть. Специалисты, чтобы обезопасить горожан, ограничили движение по Дегтярной улице между четвертой и шестой Советскими улицами. Об этом сообщили в пресс-службе Теплосети Петербурга.

– В 17:10 очевидцы сообщили о коммунальной аварии, сотрудники оперативно прибыли на место происшествия, – сообщили в пресс-службе организации.

Там, где кипяток фонтанировал сильнее всего, были припаркованы автомобили. Как сообщили в Теплосетях, реальный ущерб возместят владельцам. Работники аварийных служб также отключили трубопровод. Кроме того, чтобы предотвратить дальнейшие неполадки, решили полностью заменить поврежденный участок.