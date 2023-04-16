«Пасхального тюленя» спасли около пляжа «Ласковый» в Петербурге

«Пасхального тюленя» спасли около пляжа «Ласковый». vk.com/sealrescue

В православный праздник Пасхи «Фонд друзей балтийской нерпы» продолжает спасать тюленей. 16 апреля на берегу пляжа «Ласковый» в Курортном районе Северной столицы местные обнаружили детеныша серого тюленя. На место приехали основатели Фонда Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская. Об этом сообщили в пресс-службе Водоканала, на территории которого располагается центр реабилитации для тюленят.

– К нам в Пасху несколько лет подряд обязательно приплывал тюлень. Такая спонтанная и своеобразная традиция. Даже термин специальный придумали – «Пасхальный тюлень», – рассказала Елена Андриевская.

Как сообщили в пресс-службе, пятнистый, словно украшенный пасхальной посыпкой, но истощенный малыш лежал на пляже. Когда специалисты приехали к месту встречи, нерпенок перебрался на льдину, настороженный большим количеством людей.

Основатель Фонда Вячеслав, одетый в специальный костюм, бесшумно, чтобы не напугать будущего подопечного, подплыл к льдине и поймал спящее животное, осторожно накрыв сачком. Как выяснили позже, тюлененок – самочка, весом около 13 килограмм. Сейчас ее отправили в Центр, где специалисты осмотрят животное и окажут всю необходимую помощь.