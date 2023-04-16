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НовостиПроисшествия16 апреля 2023 16:33

Семь человек эвакуировали из дома на 5-й Советской улице из-за фонтана кипятка

Предварительно повреждены окна жилых домов
Элеонора КУРЮМОВА
Семь человек и шесть машин эвакуировали на 5-й Советской улице.

Семь человек и шесть машин эвакуировали на 5-й Советской улице.

Фото: Артем КИЛЬКИН

16 апреля на пятой Советской улице в трубопроводе появилась дыра, из которой хлынул кипяток. Адский фонтан доставал до окон жилых домов и стоящих неподалеку машин. Спасателям пришлось эвакуировать семь человек из 25-го дома и шесть легковых автомобилей, стоящих неподалеку. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Петербургу.

– Сведения о пострадавших не поступали, – добавили в пресс-службе организации.

Кроме спасателей на месте работают и специалисты Теплосетей Северной столицы. Чтобы заменить прорванный участок трубы, как сообщили в пресс-службе, с 18:00 16 апреля до 07:00 17 апреля отопление и горячее водоснабжение будет подаваться из резервных баков. В компании также добавили, что предварительно повреждены окна здания. К слову, нанесенный происшествием ущерб жильцам возместят.