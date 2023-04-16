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НовостиОбщество16 апреля 2023 17:25

36 трамваев обойдутся петербургскому Горэлектротрансу в 4,4 млрд рублей

Закупить планируют 22 ретро-модели
Элеонора КУРЮМОВА
36 трамваев обойдутся Горэлектротрансу в 4,4 млрд рублей.

36 трамваев обойдутся Горэлектротрансу в 4,4 млрд рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

На сайте госзакупок 14 апреля появилось сразу два аукциона на закупку трамваев для Северной столицы. «Горэлектротранс» планирует приобрести не только стандартные модели, но и вагоны в стиле ретро. Общая сумма, которую потратят на обновление составов, превышает четыре миллиарда рублей.

– На 22 ретро-трамвая предприятие потратит 3,1 миллиарда рублей, а еще 1,3 миллиарда уйдет на стандартные односекционные вагоны, – говорится в заявке от Горэлектротранса, опубликованной на сайте госзакупок .

Весь закупленный транспорт будет низкопольным, односторонним. Кстати, новые рельсовые бегуны могут похвастаться своей вместимостью: примерно 150 человек. Запустить новые модели в Северной столице планируют к 2024 году.

Ранее spb.kp.ru писала, что трамвайное движение планируют вернуть на Литейный и Пискаревский проспекты, а из спальных районов запустят прямые маршруты в центр.