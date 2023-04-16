Устроившего поножовщину 37-летнего жителя Нальчика задержали в Петербурге

Пырнувшего петербуржца ножом в живот жителя Нальчика задержала полиция. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

15 апреля в Северной столице не обошлось без происшествий. В половине шестого утра в одну из больниц города на Неве попал мужчина 35-ти лет с ножевым ранением живота. К сожалению, медики не смогли спасти его. Врачи сообщили о поступившем в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

– Правоохранители возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, – пояснили в пресс-службе ведомства.

Позже в погибшем опознали 31-летнего жителя Приморского района. Как выяснили следователи, ножевое ранение он получил в одном из кафе Всеволожского района. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поножовщине 37-летнего жителя Нальчика. К слову, мужчина неоднократно был судим. Причиной такого агрессивного решения стала ссора с пострадавшим.