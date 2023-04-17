Сбой движения поездов на «оранжевой» линии метро Петербурга произошло утром 17 апреля

На "оранжевой" ветке метро Петербурга произошел сбой утром 17 апреля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В место Санкт-Петербурга произошел сбой. Утром 17 апреля 2023 года в пресс-службе городской подземки сообщили, что на «оранжевой» линии поезда ходят с увеличенным интервалом.

- По техническим причинам на Линии номер 4 движение поездов от станции «Дыбенко» до станции «Спасская» осуществляется с увеличенными интервалами, - предупредили в пресс-службе метро.

По какой именно причине движение поездов изменилось и стало увеличенным, не сообщается.

В социальных сетях пассажиры жалуются, что составы ходят по линиям с увеличенным интервалом в обе стороны уже с 6 часов утра. Также другие рассказали, что в 7:36 часов в метро объявили о том, что движение составов полностью восстановлено.

Напомним, что на данный момент продолжается капитальный ремонт станции "Чернышевская", в связи с чем та полностью закрыта. Также по 26 мая с 18 до 19 часов по будням ограничен вход на станцию "Черная речка" из-за ремонта эскалатора.