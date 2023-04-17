Водитель автобуса спас мужчину из горящей машины после ДТП на КАД Петербурга

Водитель автобуса вытащил мужчину из горящей машины на КАД Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге водитель автобуса спас мужчину, который устроил ДТП на КАД. Все случилось в ночь на 17 апреля 2023 года при съезде с трассы на Предпортовой. Водитель "Рено Логан" по какой-то причине не справился с управлением, залетел под автобус, после чего его машина начала дымиться и загорелась. О случившемся в социальных сетях рассказали очевидцы.

- Водитель автобуса достал мужчину из дымящего авто, через 3 минуты машина полыхала. Пытался потушить, но безуспешно, - рассказал один очевидец.

Другой свидетель поведал, что практически сразу после того, как произошло столкновение, мимо проезжала машина скорой помощи, которая везла пациента в больницу. Пострадавшему в ДТП смогли оказать медицинскую помощь до приезда реанимации. Отмечается, что водитель "Рено" после столкновения был в тяжелом состоянии.