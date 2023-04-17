Тепло вернется в Петербург 17 апреля

Тепло придет в Петербург 17 апреля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург снова вернется тепло. Правда, надолго оно не задержится. В понедельник, 17 апреля 2023 года, в Северной столице будет солнечно с небольшой облачностью, без дождей, а температура впервые за несколько дней поднимется выше плюс 10 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическую ситуацию будет формировать периферия антициклона. На фоне повышенного атмосферного давления, в регионе ожидается переменная облачность, вероятность дождей близка к нулю, - рассказал синоптик.

Днем температура воздуха достигнет плюс 12-14 градусов, по Ленинградской области от 10 до 15 градусов тепла. Ветер сменит направление и станет более холодным, северо-западным до 1-6 метров в секунду.

Во вторник станет облачно, но все еще без дождей. Увы, температура начнет снова понижаться и составит максимум 13 градусов.