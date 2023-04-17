Водитель погиб после ДТП с автобусом и горящей машиной на КАД в Петербурге

Полиция Московского района проводит проверку по факту смертельного ДТП на КАД Фото: СОЦСЕТИ

Авария с автобусом и "Рено Логаном" на КАД Санкт-Петербурга все же закончилась трагически. Несмотря на то, что водителю автобуса удалось вытащить из автомобиля мужчину буквально за пару секунд до того, как машина начала полыхать, тот скончался, но уже в больнице. Подробности аварии рассказали 17 апреля 2023 года в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В первом часу ночи на внешнем кольце КАД у дома 1 по Предпортовой улице 25-летний водитель "Рено" не справился с управлением и влетел в рейсовый автобус под управлением 60-летнего водителя, - рассказали в полиции.

При столкновении автомобиль загорелся, но водитель автобуса успел вытащить из "Рено" мужчину, пока машина еще только дымилась. На место прибыла скорая помощь и госпитализировала пострадавшего. Однако тот скончался в больнице от полученных травм.

Полицией проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия.