7-летний мальчик пострадал в ДТП на ЗСД в Петербурге

Полиция Курортного района проводит проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетнего Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадал ребенок. ДТП произошло днем 16 апреля 2023 года на ЗСД города. Столкнулись автомобили "Мерседес Бенц" и "Лексус". Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 13:44 часов на 48 километре ЗСД 22-летний водитель автомобиля "Мерседес" не справился с управлением и выехал с проезжей части, врезавшись в ограждение, а попутно серьезно задел автомобиль "Лексус", который ехал в том же направлении, - рассказали в полиции.

За рулем второго автомобиля находился 40-летний мужчина. Вместе с ним в машине ехал его семилетний сын, который в результате ДТП пострадал. С места аварии машина госпитализировали в больницу. Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.

Полицией проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия.