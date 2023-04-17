Полиция накрыла два склада со спиртом для паленого алкоголя в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция накрыла два склада со спиртом, который использовался для производства паленого алкоголя. Сам цех по разливу спиртного по бутылкам с фальшивыми этикетками накрыли еще в августе прошлого года, а канал поставки спирта обнаружили лишь сейчас. Об этом 17 апреля 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В минувшие выходные в Невском и Красносельском районах Петербурга были обнаружены склады с сырьем для производства контрафактного алкоголя, - рассказали в полиции.

Во время первого обыска на контейнерной площадке на Большом Смоленском проспекте в четырех контейнерах полицейские нашли более 15 тысяч литров спирта и еще более 2 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Второй склад располагался в жилом доме на улице Володарского. Здесь хранилось свыше 600 литров аналогичной жидкости.

Помимо этого полиция задержала 46-летнего мужчину, который отвечал за поставку сырья. Расследование продолжается.