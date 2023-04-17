Владелец квартиры изнасиловал пьяную квартирантку в Кудрово

В Кудрово владелец квартиры изнасиловал пьяную квартирантку Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Кудрово Ленинградской области полиция проводит проверку в связи с заявлением об изнасиловании. По предварительным данным мужчина изнасиловал девушку, которой сдает квартиру. Отмечается, что в этот момент квартирантка была пьяна. Об этом 17 апреля 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Ночью 16 апреля в полицию обратилась 21-летняя девушка. Она рассказала, что в съемной квартире в Кудрово, где она проживает, ее изнасиловал знакомый, - рассказал источник.

Полиция установила, что в ту ночь в квартире на Европейском проспекте, которую она снимает вместе с подругой у 40-летнего мужчины, они выпивали алкоголь. Сам хозяин, который живет в Приморском районе Петербурга, тоже оказался на застолье. Воспользовавшись тем, что одна из девушек опьянела, он изнасиловал ее, после чего покинул квартиру.

На данный момент полиция проводит расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.