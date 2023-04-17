Спрос на строительство частных домов в Петербурге вырос на 21%

Спрос на строительство частных домов в Санкт-Петербурге вырос на 21% Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге за последний год очень вырос спрос на строительство частных домов. Горожане на 21 процент стали чаще интересоваться этим вопросом. Причем компаний, которые готовы оказать такую услугу, стало на 32 процента больше. Об этом 17 апреля 2023 года сообщает сервис "Авито Услуги".

- Для многих россиян строительство своего дома — это по-настоящему долгожданное и важное событие. В том числе значительно растет число запросов на возведение частных домов "под ключ№, спрос на которые вырос на 69 процентов год к году. С большой уверенностью можно прогнозировать, что в этом сезоне динамика роста спроса на частное загородное строительство значительно превысит показатели прошлого года, - отмечают специалисты.

Чаще всего в Петербурге требуются специалисты, которые могут положить фундамент, сделать кровлю, провести работы по отделке домов и многое другое.