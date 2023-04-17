Пакет с человеческой ногой в носке нашли в Выборге

Очевидец сообщил о найденных останках в полицию. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Неприятная находка испугала жителя Выборга. Мужчина шел около гаражей на малой Батарейной горе и увидел подозрительный полиэтиленовый пакет. В нем оказалась часть человеческой ноги. Об этом 17 апреля сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- На правой ноге остался бежевый носок, - рассказал источник.

В городе Пикалево Ленинградской области в этот же день произошла похожая ситуация. Там мужчина во время прогулки по берегу реки Рядань увидел человеческие останки – череп и нижнюю челюсть. Об этом местный житель сообщил в полицию.

- Останки находились в 300 метрах от газораспределительной станции в лесном массиве у берега реки, - сообщает АН «Оперативное прикрытие».

И нога, и череп сейчас переданы в морг. Специалистам предстоит разобраться в причинах смерти и выяснить, чьи это останки.