Спрос на аренду офисов в Петербурге вырос в два раза с начала года

Съемщики все чаще выбирают дорогие помещения. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге с начала года в два раза вырос спрос на аренду офисов. Съемщики заняли помещения общей площадью более 31 квадратного метра. Это в два раза больше, чем за такой же период в прошлом году. Такие данные 17 апреля приводит NF Group

- Примечательно, что 70 процентов площадей было арендовано в высокобюджетных бизнес-центрах. Наибольший интерес к офисной недвижимости проявляли компании нефтегазового сектора, на их долю пришлось 63 процента всех сделок, - сообщает источник.

На втором месте производственные организации. Они арендовали девять процентов офисов, это больше, чем IT-компании. На третьем месте компании финансовой сферы: восемь процентов площадей. Известно, что 70 процентов арендованных офисов – это помещения класса А.

Напомним, в Петербурге на 21 процент вырос спрос на строительство частных домов.