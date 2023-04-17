Старые оранжереи в Таврическом саду Петербурга превратят в общественное пространство

Госстройнадзор разрешил начать реконструкцию оранжерей Таврического сада Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Таврическом саду Санкт-Петербурга собираются провести реконструкцию. Речь идет о старых теплицах оранжереи, которые на данный момент находятся не в самом лучшем состоянии. Планируется, что на их месте в будущем появится общественное пространство. Госстройнадзор уже выдал разрешение на работы, пишет 17 апреля 2023 года "Деловой Петербург".

- В разрешении уточняется, что речь идет о первом этапе работ — реконструкции здания на Кирочной и корпуса Ж на Потемкинской, расположенных между катком и офисным зданием. Их общая площадь — около 700 квадратных метров, - пишет издание.

Отмечается, что работы по реставрации будет проводить Фонд социальных инициатив "Газпрома". Эти руины в Таврическом саду Фонд выкупил еще в 2021 году.

Детали будущего проекта пока что не раскрываются. По предварительным данным объем инвестиций составит около 700 миллионов рублей.