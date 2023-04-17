Летевший из Тобольска в Петербург самолет столкнулся с птицами

Борт вернули в аэропорт вылета. Фото: t.me/uraltransprok

Транспортная прокуратура устанавливает причины попадания птиц в двигатель самолета. Борт вылетел с Тобольска в Петербург, но пилоты были вынуждены вернуть его обратно в аэропорт вылета. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

- На борту находилось 73 пассажира, в том числе пятеро детей и пять членов экипажа, - рассказали в надзорном ведомстве.

Посадка прошла благополучно, без происшествий. Сейчас борт отстранили от полетов, чтобы проверить его техническое состояние. Пассажиры улетели на другом самолете в ночь на 17 апреля. Тюменская транспортная прокуратура оценит обеспечение орнитологической безопасности полетов.

Напомним, накануне семилетний мальчик пострадал в ДТП на Западном скоростном диаметре в Петербурге. Ребенка госпитализировали в больницу днем 16 апреля в состоянии средней степени тяжести.