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НовостиДом. Семья17 апреля 2023 8:08

Рабочая группа по вопросам домашних животных появится при ЗакСе Петербурга

Группа займется вопросами ответственного и гуманного обращения с питомцами
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
При петербургском ЗакСе появится рабочая группа, которая займётся вопросами, связанными с животными

При петербургском ЗакСе появится рабочая группа, которая займётся вопросами, связанными с животными

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге при Законодательном собрании появится рабочая группа, которая займется вопросами, связанными с домашними животными. Специалисты проработают проблемы ответственного и гуманного обращения с животными, а также вопросами безопасности окружающих людей. Об этом 17 апреля 2023 года сообщает "Вечерний Санкт-Петербург".

- Нужно защищать животных от жестокого обращения. До сих пор есть истории про собак, которые могут всю жизнь сидеть на метровой цепи. До сих пор некоторые хозяева надевают на животных строгие или электроошейники, чтобы собака слушалась, вместо того, чтобы с ней заниматься, - рассказала кинолог изданию.

Специалисты отмечают, что животные бывают агрессивными не от природы, а от воспитания. Поэтому считают необходимым ввести обязательное обучение для тех, кто хочет взять крупную собаку. А уже после курса выдать разрешение на это.