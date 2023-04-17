На двух участках КАД Петербурга перекроют полосу движения до 20 апреля

Специалисты уберут смет с дорог. Фото: Олег ЗОЛОТО

Одновременно на двух участках кольцевой автодороги перекроют одну полосу движения. С 17 по 20 апреля там будут убирать смет на разделительной полосе. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- По полосам, оставшимся свободными для движения, будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Четвертая полоса будет перекрыта на участке от развязки с Пулковским шоссе до развязки с трассой ЗСД и Дачным проспектом. Третью полосу перекроют на участке от развязки с Красносельским шоссе до развязки с Ропшинским шоссе.

Работы будут идти круглосуточно в две смены. На табло выведут информацию о перекрытии полос движения. Также установят знаки переменной информации и водоналивные барьеры для предупреждения водителей.