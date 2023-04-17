Человеческий череп нашли в лесу Ленобласти

Очевидец сообщил о находке полицейским. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мужчина прогуливался по берегу реки Рядань, но приятную прогулку омрачила ужасающая находка. Местный житель увидел человеческие останки – череп и нижнюю челюсть. О находке он сразу сообщил в правоохранительные органы.

- Все произошло в городе Пикалево Бокситогорского района Ленобласти 16 апреля. Череп и нижняя челюсть находились в 300 метрах от газораспределительной станции в лесном массиве у берега реки, - сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Напомним, в этот же день в Выборге около гаражей местный житель нашел полиэтиленовый пакет, в котором лежала человеческая нога. На ней был надет носок. Сейчас и нога, и череп переданы в морг. Специалисты выяснят, кому принадлежат останки. А сотрудникам полиции предстоит установить, что произошло с людьми, чьи части тела оказались выброшенными.