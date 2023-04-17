Прокуратура начала проверку из-за сбоя отопления в Центральном районе Петербурга после коммунальной аварии

Проводится проверка по факту аварии, повлекшей ограничение теплоснабжения в Центральном районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге прокуратура начала проверять инцидент на теплотрассе, из-за которого в Центральном районе города произошел сбой с отоплением. Речь идет о коммунальной аварии на 5-й Советской улице, которая произошла днем 16 апреля 2023 года. Из-за прорыва трубы у многих жителей в центре города пропало отопление, а также горячая вода.

- По предварительным данным, прорыв у дома 21 по 5-й Советской улице произошел из-за технологического нарушения распределительной сети, обеспечивающей теплоснабжение и подачу горячей воды для жителей района, - рассказали в прокуратуре.

Напомним, что вода начала бить из трубы огромным фонтаном, добивая до третьего этажа стоящих рядом зданий. В итоге пострадали несколько квартир.

Сейчас прокуратура даст оценку действиям сотрудников АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и должностных лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию участка сети, на предмет исполнения законодательства в сфере обеспечения теплоснабжения.