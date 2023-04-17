Кафе загорелось на Московском проспекте в Петербурге

Пожарные тушили кухню в заведении. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожарные тушили кафе в Адмиралтейском районе Северной столицы. О пожаре днем в понедельник, 17 апреля, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о возгорании на Московском проспекте, 4, поступило в 12:31. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что в кафе загорелась кухня. В помещении вспыхнула вентиляционная вытяжка. Пламя охватило площадь размером один квадратный метр. Специалистам удалось справиться с огнем достаточно быстро.

По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал. На место происшествия выезжали две пожарные машины и десять спасателей. Дознавателям предстоит выяснить причины и обстоятельства возгорания. А руководству в кафе, возможно, придется делать ремонт после случившегося.