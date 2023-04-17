Угрожавшего устроить теракт бизнесмена задержали в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Генерального директора одной из петербургских компаний накануне задержали полицейские. Мужчина угрожал, что устроит теракт. Утром 16 апреля он позвонил в правоохранительные органы и сообщил о своих планах.

- Полицейским удалось вычислить номер, с которого звонил преступник. Как выяснилось, он принадлежит петербургскому бизнесмену, - пишет «Мойка 78».

Сотрудники полиции отправились по адресу проживания подозреваемого 57-летнего мужчины. В этой же квартире его задержали. Позже на бизнесмена составили протокол. Сейчас предприниматель находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во время обыска у петербуржца не нашли никаких опасных предметов. Специалисты выяснят, зачем мужчина угрожал терактом.

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