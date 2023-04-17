Восемь человек пострадали в массовом ДТП на Комендантском проспекте в Петербурге. Фото: Скриншот из видео

Шесть человек попали в больницы после дорожно-транспортного происшествия на Комендантском проспекте в Петербурге. Авария произошла днем 17 апреля на пересечении с Легковой улицей. О состоянии пострадавших рассказала пресс-служба комитета по здравоохранению.

- Восемь человек получили травмы, и еще двое обратились к медикам с повышенным давлением. В итоге, четырем пострадавшим помогли на месте, а остальных шестерых доставили в медицинские учреждения, - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас один пациент находится в тяжелом состоянии, а пятеро – в состоянии средней степени тяжести. На место аварии выезжали шесть бригад скорой помощи.

Напомним, по предварительной информации, ДТП произошло из-за фуры, которая влетела в другие автомобили. Ремонт потребуется десяти машинам. Полиция проводит проверку после случившегося.