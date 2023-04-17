Очевидцы спасли стоявшего на краю балкона мужчину в Мурино Фото: СОЦСЕТИ

В городе Мурино Ленинградской области очевидцы спасли мужчину, стоявшего на краю балкона. Все произошло утром в понедельник, 17 апреля 2023 года. Житель дома 59, корпус 2, Шоссе в Лаврики заметили мужчину, который стоял на краю балкона, уперевшись руками в потолок. Очевидцы вызвали спасательные службы.

- Парнишка стоит так уже минут 40, службы не приезжают, - пожаловались в социальной сети местные жители.

Тогда жильцы дома, не дожидаясь, пока парень свалится вниз и переломает себе все кости, либо и вовсе все закончится трагически, решили сами ему помочь. Один из очевидцев как-то пробрался на балкон, где стоят непосредственно мужчина. Другой спустился с балкона пятого этажа, повис на руках и начал выталкивать мужчину ногами обратно на балкон. Операция была небезопасной, но закончилась успешно.