Количество продаваемых квартир в Петербурге сократилось в три раза. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургские девелоперы сократили на треть вывод квартир в продажу. Сейчас в Северной столице продается на 35 процентов меньше квартир, чем в первом квартале прошлого года. Об этом 17 апреля сообщает Nikoliers.

- С начала года в Петербурге и Ленинградской области вышло в продажу 12,7 тысяч квартир. Продажи снизились, потому что многие застройщики заняли выжидательную позицию и выводят на рынок проекты небольшими пулами, - говорится в сообщении.

Больше всего квартир предлагается в Пушкинском и Петродворцовом районах. 35 процентов предложенной недвижимости находится за КАДом. В центре Северной столицы продают всего 516 квартир, это шесть процентов от общего объема жилья.

Эксперты отмечают, что спрос на новые квартиры снизился, а объемы нераспроданной недвижимости, соответственно, выросли.