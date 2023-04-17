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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 13:06

Из-за найденной в Выборге человеческой ноги СК проводит проверку

Предполагается, что останки принадлежат мужчине
Анастасия НУРАДИЛОВА
Из-за найденной в Выборге человеческой ноги СК проводит проверку.

Из-за найденной в Выборге человеческой ноги СК проводит проверку.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Ленобласти проводит проверку после того, как житель Выборга нашел человеческую ногу в Выборге. Все произошло 17 апреля. Конечность лежала в полиэтиленовом пакете. На ноге был надет носок. Предполагается, что это останки мужчины.

- По данному факту проводится доследственаая проверка. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе генетическая, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Ленобласти.

Следователи проверят, есть ли связь между двумя похожими происшествиями. Напомним, 16 февраля возле Аннинских укреплений за Петровским мостом нашли человеческие ноги, которые тоже, скорее всего, принадлежали мужчине.

Сейчас специалистам предстоит установить личность погибшего и круг лиц, причастных к преступлению. Следователи просят сообщать любую информацию о безвестном исчезновении мужчин на территории всей России.

КОНКРЕТНО

Информацию можно сообщить по номерам телефонов: 8(812)492-01-58, 8(81378) 53707 или 02.