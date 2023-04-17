Пьяный петербуржец жестко избил водителя скорой помощи

Дебошира задержали сотрудники вневедомственной охраны. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пьяный мужчина напал на водителя скорой помощи в Приморском районе Северной столицы. Он сам вызвал врачей, а потом спровоцировал конфликт и начал драку. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба вневедомственной охраны Петербурга и Ленобласти.

- В центр оперативного управления местного отдела вневедомственной охраны поступила информация о том, что в автомобиле скорой помощи, находившемся около одного из домов на проспекте Испытателей, сработала кнопка тревожной сигнализации, - говорится в сообщении.

Дебошира задержали и отвезли его в 35 отдел полиции для выяснения обстоятельств. Пострадавший водитель скорой помощи из-за полученных травм обратился в травмпункт. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах конфликта.

Напомним, накануне сотрудники полиции Петербурга задержали бизнесмена, который угрожал, что устроит теракт.