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НовостиОбщество17 апреля 2023 14:01

Смольный планирует купить катер за 100 млн рублей

Тендер опубликован на портале госзакупок
Анастасия НУРАДИЛОВА
Смольный планирует купить катер за 100 млн рублей

Смольный планирует купить катер за 100 млн рублей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Смольный планирует купить катер. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте госзакупок. Тендер разместили там 13 апреля. Начальная цена контракта составляет 100 миллионов 50 тысяч рублей.

- Объект закупки – поставка судна для государственных нужд Петербурга в 2023 году, - говорится в сообщении.

В информации об объекте закупки сообщается, что городу требуется именно прогулочный катер. Судно предназначается для плавания по рекам и каналам, а также для прогулок по прибрежной морской зоне. Предполагается, что вместимость катера – до 12 человек.

Конкурс на госзакупках опубликовал комитет по государственному заказу Петербурга. Заявки будут принимать до 4 мая, а итоги планируется подвести 10 мая 2023 года.

Напомним, навигация в Петербурге началась 17 апреля. Для маломерных судов открыли движение по рекам и каналам.