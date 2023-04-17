Смольный планирует купить катер за 100 млн рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Смольный планирует купить катер. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте госзакупок. Тендер разместили там 13 апреля. Начальная цена контракта составляет 100 миллионов 50 тысяч рублей.

- Объект закупки – поставка судна для государственных нужд Петербурга в 2023 году, - говорится в сообщении.

В информации об объекте закупки сообщается, что городу требуется именно прогулочный катер. Судно предназначается для плавания по рекам и каналам, а также для прогулок по прибрежной морской зоне. Предполагается, что вместимость катера – до 12 человек.

Конкурс на госзакупках опубликовал комитет по государственному заказу Петербурга. Заявки будут принимать до 4 мая, а итоги планируется подвести 10 мая 2023 года.

Напомним, навигация в Петербурге началась 17 апреля. Для маломерных судов открыли движение по рекам и каналам.