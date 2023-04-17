В Петербурге достроят 19 школ в 2023 году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В этом году в Северной столице введут в эксплуатацию 19 школ. Большинство из них примет учеников уже 1 сентября. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

- Мы настояли на том, чтобы все новые жилые кварталы вводились одновременно с социальной и дорожной инфраструктурой. Это правило соблюдается, - заявил глава города Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Губернатор также напомним, что в этом году планируется закрыть дефицит по обеспечению социальными учреждениями. А в ведомстве напомнили, что за период с 2019 по 2022 год в Северной столице построили 11 поликлиник, четыре станции скорой помощи, 44 школы, 127 детских садов. 10 школ и 23 детсада построено в городе только в прошлом году.

- Таких темпов не было за всю историю города, - отметили в Смольном.