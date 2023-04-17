Сезон навигации по каналам и рекам официально стартовал в Петербурге 17 апреля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Северной столице стартовала навигация для маломерных судов. Движение по рекам и каналам города для катеров и корабликов открыли в понедельник, 17 апреля, в восемь утра. Об этом сообщал комитет по транспорту Петербурга.

- Владельцам судов и организаторам перевозок не стоит забывать о коронавирусных мерах предосторожности, чтобы клиенты и сами работники были в безопасности, - говорилось в сообщении ведомства.

Несмотря на то, что официально навигация началась только в понедельник, первые кораблики начали курсировать по воде еще в начале месяца. Уже тогда были первые желающие прокатиться по рекам и каналам.

Напомним, сезон разводки мостов в Петербурге начался с 10 апреля. Поэтому петербуржцам напомнили о необходимости заранее планировать ночные маршруты, потому что добраться на другой берег теперь будет затруднительно.