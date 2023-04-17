Мужчина жестоко избил посетителя ресторана в Колпино. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники Росгвардии задержали в Колпино мужчину, который жестоко избил посетителя ресторана. Все произошло поздно вечером 15 апреля на Заводском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

- Пьяный мужчина напал на другого посетителя ресторана во время конфликта, возникшего между ними. В итоге пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, - говорится в сообщении ведомства.

После того, как словесная перепалка превратилась в драку, задержанный несколько раз ударил оппонента кулаком по голове. Персонал ресторана нажал тревожную кнопку. Росгвардейцы задержали дебошира и отвезли его в 55 отдел полиции.

У госпитализированного пострадавшего посетителя врачи диагностировали перелом носа, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Теперь ему предстоит лечение.